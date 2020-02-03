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03.02.20 15:46

Алтайский губернатор поручил принять меры из-за очередного надвигающегося снежного шторма

© РИА Новости. Максим Богодвид
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Спасатели отправились в южные районы Алтайского края из-за надвигающегося снежного шторма и резкой оттепели, сообщает пресс-центр правительства региона в понедельник.

"Губернатор края Виктор Томенко поручил профильным органам власти принять меры в связи с предстоящим резким потеплением. Уже 4 - 5 февраля в крае ожидаются неблагоприятные метеоусловия - очередной циклон. Будет умеренный снег с ветром до 15 метров в секунду. А по югу - мокрый снег, переходящий в дождь. По отдельным южным районам края температура может составлять плюс 9 градусов. Спасатели снова отправляются в южные районы края", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что жилищно-коммунальным службам муниципалитетов необходимо взять на контроль объемы снега на крышах многоэтажных домов.

Алтайский край с декабря 2019 года переживает снежные штормы. Из-за непогоды в регионе закрываются трассы, села остаются без транспортного сообщения из-за заваленных снегом дорог. В ряде районов действует режим ЧС.

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