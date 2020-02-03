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03.02.20 15:49

Петербургское общество охраны памятников призвало восстановить обрушившееся здание СКК

Фото Игоря Феденко
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предложило признать обрушившееся здание Спортивно-концертного комплекса (СКК) объектом культурного наследия и воссоздать его в прежнем виде.

"Несмотря на произошедшее, нами совместно с региональным отделением НК ИКОМОС (Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест - ИФ) и Санкт-Петербургским союзом архитекторов подано в КГИОП (городской комитет по охране памятников - ИФ) повторное заявление о включении СКК в Перечень выявленных объектов культурного наследия", - говорится в заявлении общества, размещенном в понедельник в социальных сетях.

Члены ВООПИиК призывают прекратить дальнейшие работы по демонтажу СКК до рассмотрения вопроса по существу. В организации считают необходимым максимально сохранить внешний облик здания или воссоздать его в историческом виде при реконструкции.

"В результате неконтролируемого обрушения утрачены уникальная конструкция крыши и большая часть здания, но еще сохраняются часть капитальных стен и стилобат комплекса", - уточняется в заявлении.

Предлагается также создать при городском Совете по сохранению культурного наследия рабочую группу для инвентаризации и разработки рекомендаций по сохранению памятников архитектуры советского периода.

Ранее общественные активисты и депутаты Законодательного собрания неоднократно обращались в КГИОП с предложением признать здание СКК выявленным объектом культурного наследия. В комитете ссылались на закон, согласно которому со дня постройки должно пройти не менее 40 лет. 31 января, в день, когда истекал мораторий, компания-концессионер (ООО "СКА-Арена") приступила к демонтажу кровли, в ходе которого произошло неконтролируемое обрушение здания. Под завалами погиб рабочий.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК, Спортивно-концертный комплекс им. В. И. Ленина) - ныне не существующее спортивное сооружение в Санкт-Петербурге, один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе.

Изначально СКК строился к московской Олимпиаде. Здание было возведено из отечественных материалов. Строительство было окончено в конце 1979 года. СКК был открыт 19 мая 1980 года перед олимпиадой. Скульптуры перед входом были установлены позднее в 1981 году.

Новый Спортивно-концертный комплекс, которому дали имя Владимира Ильича Ленина, стал крупнейшим спортивным комплексом Ленинграда. В СКК проводились международные и союзные спортивные соревнования по различным видам спорта и крупные концертно-развлекательные мероприятия. В 1995 году СКК им. Ленина переименовали в СКК "Петербургский".

В 2019 властями города был объявлен конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. Градозащитники настаивали на сохранении фасада СКК, но инвестор представлял проекты с новым обликом.

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