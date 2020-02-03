Школы Ульяновской области закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ

03.02.20 16:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебные занятия временно будут прекращены в школах Ульяновской области в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"По решению санитарно-противоэпидемической комиссии, с 4 по 10 февраля во всех школах Ульяновской области объявлен карантин", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в территориальном управлении Роспотребнадзора по региону в понедельник.

По данным специалистов, порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников превышен в 1,5 раза.

В свою очередь в пресс-службе министерства образования Ульяновской области агентству уточнили, что также карантин вводится в учреждениях дополнительного образования детей.