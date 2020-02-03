Пять российских врачей во вторник вылетят в Китай на борьбу с коронавирусом

03.02.20 16:51

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа российских медиков из пяти человек 4 февраля вылетит в Китай для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Да, поедем. Сегодня мы примем окончательное решение по составу делегации. Делегация будет состоять из пяти человек", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

По ее словам, в состав делегации войдут специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

"Ожидаем, что завтра вечером они полетят в Китай", - отметила Голикова.

Кроме того, она отметила, что российские власти пока не усматривают необходимости полностью закрывать авиационное сообщение с КНР.

"Пока мы не видим оснований для закрытия авиасообщения с Китайской Народной Республикой - полного", - сказала добавила вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он сообщила, что правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту Шереметьево, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва - Шереметьево", - сказала она на пресс-конференции.

По словам Голиковой, эти ограничения не будут касаться "граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России".

Вице-премьер также заявила, что власти намерены прекратить чартерные рейсы из Китая в Россию с 14 февраля.

"Мы бы хотели еще раз сказать, что регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14-го февраля", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

В связи с этим она попросила граждан России, которые находятся в Китае, "принять ответственное решение по возвращению в Российскую Федерацию".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.