Россия начала разработку вакцины от коронавируса - Голикова

03.02.20 16:56

© РИА Новости. Николай Хижняк

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские ученые работают над созданием вакцины от нового китайского коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши специалисты работают в этом направлении. Китайская сторона нам не представила возможность воспользоваться ее данными в части вакцины, в части штамма", - сказала Голикова на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос о разработке вакцины.

Голикова уточнила, что поэтому российские специалисты вынуждены заниматься работой над вакциной, получая необходимые данные из "доступных источников".

29 января она сообщила, что в РФ ведутся работы по созданию вакцины. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что осуществляется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.

31 января Голикова заявила, что Россия рассчитывает, что китайские специалисты будут сотрудничать с российскими для создания вакцины против коронавируса.

"Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде согласие на то, чтобы принять нашу официальную группу, будут с нами сотрудничать, и мы получим какой-то результат", - сказала она.

3 февраля китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что специалисты в КНР выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину. "Уже выделили вирусы (штаммы вирусов), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины", - сказал посол журналистам.