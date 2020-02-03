Самарского губернатора не устраивает отстраненность Минсельхоза в вопросе качества школьного питания

03.02.20 16:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник в ходе ежегодного послания раскритиковал работу министра сельского хозяйства региона Николая Абашина после возбуждения уголовного дела в связи с поставкой некачественного мяса в детсады и школы региона.

"Хотел, чтобы здесь и министерство сельского хозяйства не устранялось от этой работы. Николай Владимирович, я просто напомню, что за качество продуктов в регионе отвечаете вы, и ваша здесь самоустраненность меня не устраивает. Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться, что продукты в этих столовых самого высокого качества", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года сотрудники ООО "Мясная продукция" и ООО "Мясной провиант" поставляли некачественное мясо для детей в детские сады и школы Самарской области. В мясе содержались бактерии, которые могли оказать негативное влияние на здоровье человека.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенного в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для детей).