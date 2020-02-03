Охранное предприятие в Магнитогорске заплатит крупный штраф за дачу взятки чиновнику

03.02.20 17:13

© РИА Новости. Андрей Старостин

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Мировой судья назначил штраф в размере 500 тыс. рублей частному охранному предприятию Магнитогорска, которое с помощью взятки в течение трех лет получало крупный контракт на охрану ледового городка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

"Руководитель ООО "Охранное предприятие "Каскад-С" передал начальнику управления культуры Магнитогорска 50 тыс. рублей за помощь в обеспечении в 2014-2016 годах контрактов на охрану ледового городка на площади Народных гуляний", - говорится в сообщении.

Сам взяточник был привлечен к уголовной ответственности. Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска он признан виновным по ч.1 ст.286, ч.3 ст.290 УК РФ и приговорен к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 800 тыс. рублей.

В отношении ЧОПа прокуратура возбудила административное производство по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) По итогам его рассмотрения в суде юридическое лицо наказано крупным штрафом.