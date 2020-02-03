Срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию продлили до 14 февраля

03.02.20 17:06

© РИА Новости. Павел Лисицын

3 февраля. Interfax-Russia.ru - Рассмотрение президентского законопроекта о поправке в Конституцию перенесено на более поздний срок, сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Поправки будут приниматься до 14 февраля", - сказал Мельников журналистам в понедельник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "поступает большое количество поправок ко второму чтению".

"Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал Володин в журналистам.

В связи с этим вопрос о переносе срока второго чтения был вынесен на Совет Думы в понедельник.

"Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения - не ожидали, что их будет так много", - сообщил председатель Госдумы.

"Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в рабочую группу по подготовке поправки в Конституцию поступило более сотни различных инициатив: от граждан, общественных организаций, политических партий, регионов.

Государственная Дума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", который внес президент.

Второе чтение было намечено на 11 февраля.