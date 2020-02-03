|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.02.20 17:06
Срок внесения поправок ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию продлили до 14 февраля
"Поправки будут приниматься до 14 февраля", - сказал Мельников журналистам в понедельник.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "поступает большое количество поправок ко второму чтению".
"Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал Володин в журналистам.
В связи с этим вопрос о переносе срока второго чтения был вынесен на Совет Думы в понедельник.
"Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения - не ожидали, что их будет так много", - сообщил председатель Госдумы.
"Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием, но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", - добавил Володин.
Ранее сообщалось, что в рабочую группу по подготовке поправки в Конституцию поступило более сотни различных инициатив: от граждан, общественных организаций, политических партий, регионов.
Государственная Дума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", который внес президент.
Второе чтение было намечено на 11 февраля.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket