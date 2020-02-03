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03.02.20 17:11
Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2020 года",- огласил решение судья.
По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания", а также скрытый перелом носа.
Следователь настаивал, что Кушиташвили сможет скрыться от следствия, и просил суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор посчитал ходатайство обоснованным и поддержал его.
В свою очередь защита боксера просила суд избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест.
За Кушиташвили поручился его тренер - Сергей Смирнов, который был готов предоставить свою квартиру, чтобы боксер отбывал в ней домашний арест.
Спортсмен сообщил журналистам, что не употреблял наркотики ранее и не понимает, что сейчас происходит.
"Я бежать не собираюсь. Разрешите у тренера пожить", - сказал боксёр в суде.
Ранее в понедельник адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв сообщил "Интерфаксу", что, по его информации, у спортсмена нашли не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит.
Как сообщалось, накануне сотрудники Росгвардии задержали двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и ещё одно боксера - Овика Оганнисяна.
По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительныхкп мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.
"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин.
Он также отметил, что в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с кокаином.
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