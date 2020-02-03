Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили

03.02.20 17:11

© РИА Новости. Александр Кряжев

3 февраля. Interfax-Russia.ru - 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля 2020 года",- огласил решение судья.

По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, чем "причинил ему физическую боль и нравственные страдания", а также скрытый перелом носа.

Следователь настаивал, что Кушиташвили сможет скрыться от следствия, и просил суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор посчитал ходатайство обоснованным и поддержал его.

В свою очередь защита боксера просила суд избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест.

За Кушиташвили поручился его тренер - Сергей Смирнов, который был готов предоставить свою квартиру, чтобы боксер отбывал в ней домашний арест.

Спортсмен сообщил журналистам, что не употреблял наркотики ранее и не понимает, что сейчас происходит.

"Я бежать не собираюсь. Разрешите у тренера пожить", - сказал боксёр в суде.

Ранее в понедельник адвокат Кушиташвили Александр Дегтерёв сообщил "Интерфаксу", что, по его информации, у спортсмена нашли не наркотическое вещество, а седативное, которое ему не принадлежит.

Как сообщалось, накануне сотрудники Росгвардии задержали двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили и ещё одно боксера - Овика Оганнисяна.

По словам представителя Росгвардии Валерия Грибакина, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительныхкп мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов.

"В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - сказал Грибакин.

Он также отметил, что в ходе личного досмотра у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с кокаином.