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03.02.20 18:00

Арестован владелец сафари-парка в Крыму

© РИА Новости. Александр Полегенько
3 февраля. Interfax-Russia.ru - Белогорский райсуд Крыма в понедельник избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца бизнесмену Олегу Зубкову, владельцу крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Арестован за неявку в суд, мы тогда находились в Минэкономразвития России", - сказал собеседник агентства.

Представители судов Крыма на условиях анонимности подтвердили "Интерфаксу" арест Зубкова, не не уточнив при этом деталей дела.

Белогорский райсуд Крыма 23 декабря постановил приостановить работу "Тайгана" на месяц, до 23 января 2020 года .

Суд рассмотрел материалы по ч.2 ст.10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных). Госкомитет ветеринарии Крыма заявил о неисполнении "Тайганом" требований по вакцинации животных. Поводом для разбирательства стали происшествия в сафари-парке: ветеринары-чиновники нашли поцарапанного льва и упрекнули администрацию зверинца в том, что животных, которые это сделали, не нашли и не поставили на карантин; кроме того, тигренок в фотозоне поцарапал посетителя парка - военнослужащего.

"Придирки необъективные, притянутые за уши. Всегда в большом парке можно найти поцарапанного льва среди 55 львов и требовать найти львиц, которые его поцарапали, гуляя в саванне на 20 гектарах", - сказал тогда Зубков "Интерфаксу".

Парк не открыт до сих пор.

Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть "Тайган", однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

В интернете развернулись информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы.

К делу подключилось Минэкономразвития РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов и Олег Зубков провели встречи, вырабатывают "дорожную карту" для восстановления работы зверинца.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма бизнесмен Зубков. Ранее, в 1995 году, он открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.

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