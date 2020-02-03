|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
03.02.20 18:11
Все российские организованные туристы вернулись из Китая в РФ - Ростуризм
"По состоянию на 3 февраля 2020 года организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тыс организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января вернулись в Россию", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в Ростуризме, благодаря туроператорам, которые поставили дополнительные чартеры в КНР, туристы с датами вылета после 4 февраля смогли вернуться в Россию досрочно.
Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж из-за эпидемии коронавируса. В тот же день Ростуризм рекомендовал российским туристам не ездить в КНР в связи с угрозой заражения и до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывалось прекратить продажу туров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket