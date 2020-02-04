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04.02.20 06:14

Минтранс и Минвостокразвития просят еще 3,2 млрд руб. для льготных авиаперевозок в ДФО

© РИА Новости. Игорь Зарембо
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Минтранс и Минвостокразвития РФ запросили 3,2 млрд руб. дополнительных субсидий для программы льготных авиаперевозок между центральной частью РФ и Дальним Востоком, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

В 2020 г. на субсидирование авиаперевозок в ДФО, Крым и Калининград (предоставляются по единому постановлению правительства №215) бюджет выделил 5,8 млрд руб., из них 5 млрд руб. предназначаются только дальневосточной программе. Льготные перелеты должны быть круглогодичными, однако "Аэрофлот" сообщил об освоении всех полученных им субсидий еще в конце декабря. Компания приостановила продажу билетов на Дальний Восток для льготников до "поступления дополнительных средств на программу".

По словам источника "Интерфакса", "Аэрофлот" освоил около 1,3 млрд руб. субсидий. Для возобновления продаж компании и сохранения объема субсидированных перевозок на прошлогоднем уровне (все авиакомпании по постановлению №215 перевезли 1,4 млн человек при 9 млрд руб. субсидий) министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минвостокразвития Александр Козлов в январе обратились к тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву. Министры попросили дать поручение Минфину выделить 3,2 млрд руб. из резервного фонда правительства. При использовании средств федерального бюджета через его корректировку деньги будут доведены до Росавиации только к лету, что поставит под угрозу бесперебойность льготных перелетов, объяснил источник позицию министров.

В Минвостокразвития и Минтрансе подтвердили факт обращения. "Поддержку при "старом кабинете министров" мы получили, сейчас ждем подтверждения уже в "новом кабинете". Уверены, что все предварительные согласования будут исполнены", - отметили в пресс-службе Минвостокразвития, добавив, что ведомство "выступает за то, чтобы итоговая сумма не была меньше прошлогодней".

В 2019 г. на программу льготных авиаперевозок в ДФО, Крым и Калининград первоначально бюджет выделил 3,8 млрд руб. Как уточняла Росавиация, 2,9 млрд руб. предназначались компаниям, участвующим в дальневосточной программе. При этом "Аэрофлот" сообщал, что распродал все билеты в ДФО за шесть дней, объяснив это, как и в этом году, полном освоением субсидий. После обращений Минтранса на программу было выделено еще 5,2 млрд руб., из них 2,5 млрд руб. - из резервного фонда правительства.

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