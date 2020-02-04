Первые биржевые торги лесной продукцией в Приморье увеличили стоимость лесоматериалов на 60%

04.02.20 06:18

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Первые биржевые торги лесной продукцией в Приморском крае, прошедшие в конце прошлого года во Владивостоке, увеличили стоимость лесоматериалов на 60%, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Итоговая цена сделок превысила среднюю рыночную стоимость лесоматериалов на 10-60% по отдельным позициям", - сказал в понедельник на заседании правительства Приморья министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Валентин Карпенко, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что реализация лесоматериалов через электронную биржу приведет к упорядочиванию экспорта, прозрачности ценообразования и преодолению "серых" схем.

"Нужно подготовить предложения для Правительства РФ, чтобы полноценно запустить биржу по всему Дальнему Востоку, сделать механизм максимально прозрачным", - цитирует главу региона пресс-служба.

На совещании также было отмечено недофинансирование лесной отрасли из федерального бюджета.

"Приморье - особый регион, где созданы уникальные условия для проживания популяции тигра и леопарда. Поэтому вопрос федеральных субвенций в Приморский край нужно поднимать на всех уровнях власти", - сказал Кожемяко.

Кроме того, губернатор поручил организовать совместную работу с МЧС по подготовке к грядущему пожароопасному сезону.

"В каждом лесном хозяйстве должны быть сформированы специальные группы для оперативной борьбы с лесными пожарами. До начала пожароопасного сезона нужно проверить наличие у арендаторов техники, средств пожаротушения и квалифицированных пожарных", - добавил глава Приморья.