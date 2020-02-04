Всех приезжающих на Камчатку из Владивостока и Хабаровска проверят на коронавирус

04.02.20 06:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Людей, приезжающих на Камчатку из Владивостока и Хабаровска, будут проверять на наличие коронавируса наравне с авиапассажирами, прилетающими в регион из стран Юго-Восточной Азии, сообщил во вторник губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Я принял решение о том, чтобы контролировали не только тех, кто возвращается на Камчатку из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска", - приводятся слова Илюхина на сайте краевого правительства.

Губернатор также подчеркнул, что власти Камчатки на региональном уровне приняли все меры для обеспечения безопасности местных жителей: создан региональный штаб, сформирован комплексный план мероприятий.

"В целом сегодня эпидситуация на Камчатке довольно спокойная, даже лучше, чем в прошлом году", - отметил глава региона.

Илюхин напомнил, что на сегодняшний день в крае госпитализированы двое граждан, которые прибыли из Китая, с признаками респираторного заболевания. Их биологические материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (г. Новосибирск).

"6 февраля мы ждем результаты. По данным медицинских работников никаких симптомов, которые предвещали бы наличие коронавируса, у этих людей нет", - сказал губернатор.