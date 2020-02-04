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04.02.20 07:29
Авиакомпания "СиЛА" начала летать из Абакана в Кемерово
Первый рейс выполнен в минувший понедельник.
Согласно материалам на официальном сайте аэропорта, полеты выполняются в дневное время по понедельникам, средам и пятницам на воздушных суднах Ан-28.
ООО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из четырех самолетов Ан-28 и двух L-410.
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