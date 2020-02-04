Авиакомпания "СиЛА" начала летать из Абакана в Кемерово

04.02.20 07:29

© РИА Новости. Руслан Кривобок

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "СиЛА" начала полеты по маршруту Абакан-Кемерово-Абакан, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Кемерова.

Первый рейс выполнен в минувший понедельник.

Согласно материалам на официальном сайте аэропорта, полеты выполняются в дневное время по понедельникам, средам и пятницам на воздушных суднах Ан-28.

ООО "Сибирская легкая авиация" (СиЛА) создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Базируется в Магадане. Парк состоит из четырех самолетов Ан-28 и двух L-410.