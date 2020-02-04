Коронавирус у четверых госпитализированных в Иркутске пассажиров рейса из Пекина предварительно не выявили

04.02.20 08:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты по результатам первых лабораторных исследований исключили коронавирусную инфекцию у четверых пассажиров рейса из Пекина, госпитализированных в понедельник в Иркутске с повышенной температурой, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона.

"Предварительно результаты анализов всех госпитализированных на коронавирус отрицательные. Но чтобы полностью исключить эту инфекцию, биоматериалы направлены в Новосибирск, результаты будут готовы сегодня вечером. Состояние здоровья больных удовлетворительное и не вызывает опасений, все проходят лечение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с учетом этих четверых пассажиров рейса из Пекина всего в Иркутской области с 24 января по 4 февраля госпитализировали с подозрением на коронавирус 14 человек, прибывших в Иркутск из КНР. Из них двое - жители России, остальные - Китая и Таджикистана.

В настоящее время у 10 человек коронавирусная инфекция исключена полностью.

Ранее сообщалось, что первые случаи госпитализации прибывших в Иркутскую область из КНР граждан были зафиксированы 24 января. Тогда в стационар для обследования были помещены пассажир поезда Пекин - Москва и пятеро студентов Байкальского госуниверситета.