Мишустин поручил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса

04.02.20 08:31

© РИА Новости. Илья Питалев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил перенести запланированный в феврале Российский инвестиционный форум в Сочи в связи с распространением коронавируса, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

"Перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 г., ежегодно проводимого в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 25 сентября 2004 г. № 1240-р", - говорится в документе.

Организационному комитету по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума представить предложения о сроках проведения о форума, отмечается в распоряжении.

Ранее в понедельник на совещании с вице-премьерами зампред правительства Татьяна Голикова предложила отменить Сочинский форум, планировавшийся на середину февраля, "с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая". Она попросила Мишустина "принять решение об отмене форума".

Мишустин в свою очередь заявил, что предлагает "не отменить, а перенести форум на другие сроки". "Нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, участников форума", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что "организаторы понесли значительные расходы", и попросил Чернышенко совместно с главой Минфина "посмотреть расходы, которые понесли организаторы, чтобы соответствующим образом их компенсировать".

"Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками (новые) возможные даты. Это решение будем принимать", - заявил Мишустин.