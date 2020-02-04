Семейный кукольный театр для адаптации детей с инвалидностью открылся в Омской области

04.02.20 08:38

Фото с сайта правительства Омской области

4 февраля. Interfax-Russia.ru - На базе комплексного центра Шербакульского района Омской области начал работу семейный кукольный театр для создания инклюзивной среды и помощи детям-инвалидам, сообщает правительство региона.

Театр создан на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При поддержке родителей и серебряных волонтеров дети изготавливают кукол, а затем готовят с ними спектакли.

"Для дальнейшей реализации социального проекта почти полмиллиона рублей пойдет на приобретение сценического оборудования и материалов", - говорится в сообщении.

Специалисты комплексного центра пройдут обучение в ОмГУ им. Достоевского по основам внедрения инновационных технологий (куклотерапия и сказкотерапия) в социальное обслуживание населения. Психологи, дефектологи и социальные педагоги помогут детям ускорить их адаптацию, разрешать внутренние и внешние конфликты. С помощью кукол дети смогут разыграть любую ситуацию, которая волнует или травмирует их.

Отмечается, что пока дети работают в группах по 5-6 человек, уже весной они объединятся, чтобы устроить первое представление. Социальными партнерами проекта выступили Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин"; Омская гуманитарная академия, Омский государственный университет им. Достоевского и региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей "Дети-Ангелы".