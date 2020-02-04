Самолеты ВКС готовятся к эвакуации россиян из Уханя

04.02.20 08:50

© РИА Новости. Павел Львов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ (Республика Бурятия) идет подготовка к вылету военно-транспортных самолетов ВКС России в Китай для эвакуации российских граждан из провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Колона грузовых автомобилей с медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт "Байкал", где оборудована временная стоянка пяти военных самолетов Ил-76 МД", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в самолетах военнослужащие соединения материально-технического обеспечения округа и гражданский персонал оборудовали места под безопасное и комфортное размещение в салоне военного борта для эвакуируемых граждан.

Специалисты радиационной химической и биологической защиты, военные медики, бортпроводники и специалисты в области вирусологии будут сопровождать российских граждан в ходе всего полета.

"На воздушном судне имеются все необходимые современные средства диагностики, индивидуальной защиты, медицинские препараты, также во время полета будет соблюдаться необходимый температурный режим, основные санитарные правила и нормы", - отмечает пресс-служба.

Кроме этого, для людей будет организовано бесплатное питание. По прибытию на территорию России граждане пройдут необходимые противоэпидемиологические и профилактические мероприятия.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, находящиеся в китайской провинции Хубэй, будут эвакуированы оттуда самолетами Военно-космических сил РФ.

По предварительной оценке, должны быть эвакуированы "чуть больше 130 человек", но эта оценка, по словам Голиковой, "постоянно меняется".

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 02-00 03.02.2020 зарегистрировано 17238 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 19,6% (2827).