"Уральские авиалинии" с февраля вывозят из Китая только россиян

04.02.20 08:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить чартерными рейсами из КНР исключительно россиян, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в понедельник "Уральские авиалинии" отказались пустить на борт самолета, вылетающего в Екатеринбург из китайского аэропорта Сиань-Сяньян, около 70 граждан стран СНГ с билетами на рейс.

"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, авиакомпания с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в/из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Согласно полученному разрешению, авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ", - сказали агентству в "Уральских авиалиниях".

В компании подчеркнули, что граждане других стран могут обратиться в службу поддержки авиаперевозчика и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

Пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала в понедельник, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург - Пекин, с 8 февраля по 28 марта - Владивосток - Пекин, с 13 февраля по 26 марта - Екатеринбург - Харбин, с 9 февраля по 29 марта - Екатеринбург - Казань - Харбин.

"Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов. Пассажирам, купившим билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний", - говорилось в сообщении.

31 января вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F "Шереметьево". Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский "Аэрофлот", из КНР в московский аэропорт - Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines. В Минтрансе РФ позднее сообщили, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим.