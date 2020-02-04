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04.02.20 09:01
Самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы ВПП в Уфе
"В 7:24 местного времени воздушное судно авиакомпании "Победа", следующее рейсом DP-436 по маршруту Уфа-Внуково, в момент разворота на торце ИВПП (искусственной взлетно-посадочной полосы - ИФ) краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы ИВПП перед занятием исполнительного старта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира. Сотрудники аэропорта отбуксировали воздушное судно к месту стоянки, с пассажирами работают представители авиакомпании. Рейс вылетит с задержкой 2 часа 50 минут, до 8:00 мск.
В пресс-службе добавили, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на прием и выпуск самолетов.
В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что "самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия".
Отбуксированное на стоянку воздушное судно вылетит в Москву "после проведения стандартного технического регламента", говорится в пресс-релизе.
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