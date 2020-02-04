Все школы одного из районов Тюменской области закрыли на карантин по ОРВИ

04.02.20 09:14

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В Тюменском районе Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ принято решение закрыть все школы на карантин, сообщает во вторник пресс-служба главы района.

Карантин в школах, а также учреждениях дополнительного образования будет действовать с 4 по 8 февраля.

В детсадах Тюменского района введен масочный режим, ежедневный фильтр сотрудников и детей.

Ранее сообщалось, что накануне районная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение о закрытии десяти школ, где превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ.

Граничащий с областным центром Тюменский район - самый населенный из всех районов региона, в нем проживает свыше 118 тыс. человек.

Кроме того, с 3 по 8 февраля на карантин закрыты школы Тюмени, с 4 по 8 февраля - школы Тобольска.