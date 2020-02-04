Медицинские маски в Забайкалье за сутки подорожали в 8 раз

04.02.20 09:48

© РИА Новости. Виталий Тимкив

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Забайкальского края поросят управление ФАС по региону остановить рост цен на медицинские маски, подорожавшие за прошедшие сутки в 8 раз, сообщила и.о. зампреда правительства региона Аягма Ванчикова на оперативном совещании правительства края в понедельник.

"У нас есть сведения, что вчера днем маски стоили по 1,2 рубля, а к вечеру - уже по 10 рублей. В это связи мы бы просили органы ФАС помочь (властям региона - ИФ) в части соблюдения ценовой надбавки (в рознице - ИФ)", - сказала Ванчикова.

И.о. зампреда отметила при этом, что государственная, муниципальная и частная аптечная сеть в Забайкальском крае испытывает дефицит медицинских масок. При этом у производителей нет возможности оперативно обеспечить регион этим товаром: ближайшие поставки ожидаются только в марте-апреле.

Краевые власти направили письма производителям масок с просьбой осуществить поставки гораздо раньше.

Повышенный спрос на медицинские маски отмечается в аптеках Приморского края, граничащего с КНР, где произошла вспышка нового коронавируса.

"Сегодня в аптеках Приморского края, особенно в городе Владивостоке, отмечается повышенный спрос на защитные маски. Мы призываем не скупать массово медицинские маски - это вызывает ажиотажный спрос и может привести к их дефициту", - сообщила заместитель руководителя территориального управления Росздравнадзора Татьяна Нестеренко, которую цитирует пресс-служба правительства региона.

По данным на вторник, в сетях розничных аптек и на оптовых складах имеется двухдневный запас этих медицинских изделий.

Небольшие партии, до 10 тыс. штук, поступают в край регулярно, один раз в два дня. Крупная поставка медицинских масок - более 100 тысяч штук, - ожидается к 14 февраля.

В управлении Росздравнадзора открыта "горячая линия", на которую можно сообщить о фактах завышения цен на лекарства, отсутствии медицинских изделий.

Отмечается, что противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств в свободной продаже достаточно.

По данным краевого минздрава, во всех государственных медицинских учреждениях Приморья есть запас медицинских масок на 2-3 месяца.

Медицинские и аптечные организации Камчатского края обеспечены запасами средств индивидуальной защиты на полтора месяца, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Мы ведем мониторинг обеспечения средствами индивидуальной защиты. В медицинских и аптечных организациях у нас запасы на полтора месяца. Сейчас мы принимаем меры о дополнительной закупке в больничную сеть", - сказала на заседании регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории края исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатки Марина Волкова, слова которой приводятся в сообщении.

Волкова подчеркнула, что, по данным краевого Минздрава, на нехватку масок индивидуальной защиты на Камчатке пока никто не жаловался.

Региональный штаб будет собираться на заседания еженедельно вплоть до стабилизации ситуации.

Как сообщалось, по решению губернатора Камчатки Владимира Илюхина людей, приезжающих на Камчатку из Владивостока и Хабаровска, будут проверять на наличие коронавируса наравне с авиапассажирами, прилетающими в регион из стран Юго-Восточной Азии.

На сегодняшний день с признаками респираторной инфекции выявлены два человека, прибывших на Камчатку из Китая и один - вернувшийся из Гоа. Двое из этих людей госпитализированы, один находится на "больничном" у себя дома под наблюдением врачей. Они обследованы, их биоматериалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (г. Новосибирск). Результаты исследований должны поступить на Камчатку в четверг-пятницу.

По данным на 4 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, составило 20 тыс. 438 человек, смертельный исход зафиксирован в 425 случаях. Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран.

Как сообщалось, 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России: вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

Власти Забайкалья проинформировали, что гражданин Китая с подозрением на коронавирус был госпитализирован и помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевой инфекционной больнице 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.