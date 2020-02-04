Карантин по бешенству введен в семи территориях Челябинской области

04.02.20 09:51

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по бешенству введен в нескольких населенных пунктах Челябинской области, где с начала года зарегистрированы новые случи заболевания животных, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора во вторник.

"Всего за январь выявлено восемь случаев бешенства против пяти за аналогичный период прошлого года. Последний из них зарегистрирован в поселке Мирный Увельского района, где была найдена погибшая лиса", - отмечает пресс-служба.

В пресс-службе управления агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что карантин действует также в Копейске, Карталах, Златоусте, Озерске, селе Злоказово Кусинского района и селе Кундравы Чебаркульского района.

"В большинстве населенных пунктах были обнаружены погибшие бродячие собаки, у которых при исследовании выявили вирус бешенства. В одном случае заболела бешенством корова на личном подворье. Заражаются, как правило, от выходящих из леса больных лис и енотовидных собак", - уточнили в Россельхознадзоре.

Собеседник агентства также подчеркнул, что людям категорически не рекомендуется самим пытаться подбирать павшее животное.

"Ни в коем случае нельзя самим пытаться убрать животное, так как очень высок риск заражения человека. Обязательно нужно звонить в ветслужбу, специалисты приедут в защитных костюмах и проведут необходимую работу", - пояснили в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, в последние годы случаев гибели людей от бешенства в регионе не было.