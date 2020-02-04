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04.02.20 10:13
Выставка в честь 75-летия Ялтинской конференции откроется в Ливадийском дворце
"4 февраля у нас начнется с возложения цветов к памятнику Сталину, Рузвельту и Черчиллю, в этот же день состоится небольшая конференция и открытие выставки. Основная конференция пройдет 13-14 февраля", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" директор дворца Лариса Декушева.
По информации сайта дворца, выставка "Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы", которая откроется 4 февраля, создана московским Музеем Победы на основе рассекреченных материалов министерства обороны РФ с документами из ведущих архивов.
"Впервые экспонирующиеся материалы расскажут о роли Черноморского флота в подготовке и обеспечении безопасности работы Крымской конференции. Рассекреченные материалы из ведущих архивов страны и фотографии из фондов музея Победы воссоздают атмосферу встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля - дух высокого доверия и взаимопонимания соратников по антигитлеровской коалиции, правдиво отражают исторические решения Ялтинской конференции", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день Ливадийскому дворцу передадут новый экспонат, о котором в музее пока не рассказывают.
5 февраля во дворце пройдет круглый стол "Ялтинская конференция 1945 года глазами правнуков Победы", в котором примут участие 120 артековцев, педагоги, историки и ветераны Великой Отечественной войны.
Центральным событием станет международная научная конференция "Ялта-1945. Уроки истории", которая пройдет 13-14 февраля. Организаторы ждут на своей площадке представителей Совета Федерации, Фонда исторической перспективы, а также иностранные делегации.
Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце на территории освобожденного от фашистов Крыма. Руководители правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - заложили основы послевоенного миропорядка.
В дни конференции Ливадийский дворец являлся резиденцией президента США Франклина Рузвельта и других членов американской делегации, для которых были подготовлены 43 комнаты.
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