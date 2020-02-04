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04.02.20 10:18
Банки одобрили более 50 заявок от жителей Камчатки на "Дальневосточную ипотеку"
"На Камчатке несколько банков (ВТБ, АТБ и Сбербанк) одобрили 56 заявок на покупку жилья под 2% и сейчас работают с соискателями. Из этого количества на сегодняшний день зарегистрированы семь случаев выхода заявок на сделку купли-продажи жилья", - говорится в сообщении.
Что касается завершенных сделок, то первая из них должна состояться в ближайшие дни.
"По моим данным, уже сегодня или завтра первая счастливая семья оформит ипотеку по этим условиям. Как только это произойдет, я обязательно проинформирую", - сказал губернатор края Владимир Илюхин, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что интерес камчатцев к программе "Дальневосточной ипотеки" высок.
"Так, за прошедший месяц во все кредитные организации поступило около 1 тыс. звонков от жителей края, интересующихся возможностями программы", - сказано в сообщении.
Перечень квартир, готовых к реализации, министерство строительства Камчатского края регулярно актуализирует.
Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.
Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Еще одним условием является обязательная прописка в приобретаемой квартире или доме в течение девяти месяцев с момента оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.
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