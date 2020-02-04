Заммэра Москвы: мусоросжигательные заводы утилизируют ежегодно 600 тыс. тонн отходов

04.02.20 10:31

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Российская столица является лидером среди европейских стран в применении современных технологий вывоза и утилизации мусора, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Слава богу, что на московских улицах, в московских дворах, несмотря ни на какие происки отдельных граждан России, не только москвичей, мусор вывозится, системно убирается", - сказал Бирюков в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

Заммэра напомнил, что Москва досрочно перешла на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года.

"Мы дали возможность москвичам на их усмотрение, на их решение самим проявлять свою гражданскую позицию, раздельно выносить мусор", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, мусор из синих контейнеров, в который собираются пластик, стекло, бумага, вывозит около 900 синих мусоровозов на комплексные пункты переработки отходов.

"И там уже идет разделение на фракции: стекло - раздельно, пластик - отдельно, бумага - отдельно. И все это потом уходит на вторичную переработку", - пояснил Бирюков.

Он напомнил, что в Москве работают два мусоросжигательных завода, один - в Западном Бирюлеве, на улице Подольских курсантов, второй - в Новокосине.

"Эти заводы - современнейшие все, современнейшее оборудование. Выбросы, сбросы - ниже предельно допустимых концентраций", - заявил заммэра.

По его оценке, два мусоросжигательных завода ежегодно утилизируют порядка 600 тыс. тонн мусора.

"А вообще, Москва производит около 8 млн тонн мусора в год", - напомнил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что запускается современный экотехнопарк в Калуге, который будет сортировать и утилизировать как мусор из столицы, так мусор из Калужской области. На предприятии будут работать 576 жителей Калужской области. Их зарплата составит от 40 до 60 тыс. рублей.

"Я должен сказать, что вот это производство в Калуге, оно, наверно, лучшее по своей оснащенности в Калуге", - заявил глава комплекса городского хозяйства.

Он добавил, что оборудование технопарка - шведское и немецкое.