Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах в связи с коронавирусом

04.02.20 10:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский заявил о необходимости оборудовать внутрироссийские пункты пропуска в аэропортах тепловизорами в связи с вспышкой коронавируса в Китае.

"Проведена оценка оборудования (в аэропортах - ИФ). Дефицита не испытываем. Есть потребность возможно дополнительного контроля на внутрироссийских рейсах, пункты пропуска внутрироссийские в условиях дополнительного скрининга тепловизионным оборудованием должны быть обеспечены", - сказал Смоленский, выступая на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме во вторник.

Данные меры принимаются в РФ из-за вспышки пневмонии в китайском городе Ухань в середине декабря 2019 года, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 425 человека, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.