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04.02.20 10:37

В Омске осуждены 18 участников преступной группы, инсценировавших ДТП для получения страховок

© РИА Новости. Илья Питалев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд в Омске приговорил к различным срокам лишения свободы 18 местных жителей, которые неоднократно инсценировали автоаварии и получали страховые выплаты, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Преступления были совершены в 2015-2016 годах.

"Были инсценированы не менее 20 дорожно-транспортных происшествий, сфальсифицированы необходимые документы и незаконно получены страховые выплаты по договорам ОСАГО. При этом ущерб, нанесенный восьми страховым компаниям, составил около 3,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались 18 человек, включая замначальника отдела судебных приставов и замдиректора компании "Автопомощь". Фигуранты использовали автомобили, которые в том числе не могли самостоятельно передвигаться - их буксировали на место постановочных ДТП. Кроме того, члены преступной группы для получения выплат неоднократно изготавливали поддельные документы о проведении независимых технических экспертиз.

Суд приговорил их по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба). Пятерым из них назначено от 2 до 5 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима и колонии-поселении. Остальные получили условные сроки от 1,5 до 2,5 лет. Обжаловать приговоры никому из них не удалось.

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