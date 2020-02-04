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04.02.20 10:39
Почти 440 млн руб. получит Магадан из федерального бюджета на строительство детсадов
"В 2020 году в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография" на 2020-2021 годы планируется выделение из федерального бюджета 438 млн рублей на строительство двух детских садов в Магадане" , - сообщила министр образования региона Анжела Шурхно на встрече с общественностью.
В 2019 году введено 165 новых мест для детей от двух месяцев до трех лет, это сделано за счет реконструкции существующих детских садов, а также открытия первого в регионе частного детского сада, где в прошлом году открыли 35 мест для детей до трех лет.
Как сообщалось, 15 января президент страны Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию призвал обеспечить детей местами в яслях и потребовал принять меры для того, чтобы сократить отставание по открытию новых детских садов.
Национальный проект "Демография", рассчитанный на период до 2024 года, входит в число 12 проектов, объявленных в "майских указах" президента РФ. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".
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