Минздрав: вакцину невозможно сделать без живого коронавируса

04.02.20 10:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Вакцину от нового коронавируса должным образом протестировать не получится, пока Россия не получит живой штамм, заявили в министерстве здравоохранения.

"Если мы говорим о вакцинах, о специфической иммунопрофилактике: действительно, в настоящее время таких препаратов нет. И создать саму вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев, от двух до пяти. Что самое сложное? Самое сложное - проверить эту вакцину", - сказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой во вторник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

По его словам, для того, чтобы проверить вакцину, ее нужно проверить на клетках, затем - мелких и крупных животных и провести клинические исследования. Для этого нужен вирусный штамм.

"Для того, чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента - живого вируса. Потому что вакцина проверяется на вирусную нейтрализацию, а она проверяется только в модельных опытах, когда либо клеточная культура, либо животные заражаются вирусом, и соответственно дальше смотрится, насколько вырабатывающиеся антитела не только взаимодействуют с частицами, элементами вируса, но и убивают его", - сказал Краевой.

В Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявили, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше конца 2021 года.

"Китайские врачи заявили, что на сегодня не существует вакцины (от коронавируса - ИФ), она может появиться не ранее конца следующего года, потому что каждая вакцина требует клинических испытаний не менее года", - сообщил журналистам во Владивостоке директор Российского центра программ ВОЗ "Укрепление здоровья в больницах" Виктор Фрешт.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил во вторник, что специалисты в КНР выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Китай пока не передал России живой штамм вируса.