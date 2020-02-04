Минздрав готовится к возможному масштабному распространению коронавируса в РФ

04.02.20 11:18

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.

"Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать", - сказал Краевой, выступая на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме во вторник.

Вместе с тем он отметил, что "это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции".

Краевой отметил, что в России на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности средств индивидуальной защиты от вируса.

"Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности средств индивидуальной защиты: маски, халаты, лекарственные препараты", - сказал замглавы Минздрава РФ.

Он добавил, что "мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов".

"По нашим данным, пока - то, что мы получаем из Росздравнадзора - маски в регионах есть", - сказал Краевой журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Замминистра здравоохранения также сообщил, что российские власти рассматривают три возможные площадки для эвакуации граждан России из Китая, окончательное решение будет принято позже во вторник.

"Нет, сейчас там рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято непосредственно уже при эвакуации", - сказал Краевой журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса" о том, какие именно площадки рассматриваются и есть ли среди них Москва и Владивосток, Краевой ответил: "Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение".

Он также уточнил, что решение по месту эвакуации может быть принято позже во вторник, напомнив, что в правительство РФ на рабочее мероприятие с заседания комитета Госдумы по здравоохранению уехал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

"Это не такая простая ситуация, там нужно согласовать и коридор, и с погранслужбами Китая", - пояснил Краевой.

Вместе с тем, в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой вопрос о месте эвакуации во вторник утром журналистам не прокомментировали.

Данные меры принимаются в РФ из-за вспышки пневмонии в китайском городе Ухань в середине декабря 2019 года, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 425 человека, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.