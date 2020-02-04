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04.02.20 11:26
Вузы Ростова-на-Дону продлевают каникулы для студентов из Китая
"Каникулы для китайских студентов продлены до 2 марта и могут быть продлены еще", - сказал представитель ЮФУ.
В пресс-службе ДГТУ агентству также сообщили о продлении каникул для китайских студентов.
В свою очередь, на расширенном пленарном совещании главы администрации города начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая сообщила, что в городе подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено не было.
"На сегодняшний день у нас на контроле находятся 23 человека, которые прилетели из Китая. Все, кто пребывают из этой страны, а это, в частности, студенты ЮФУ, ДГТУ и консерватории, находятся под нашим контролем", - сказала Левицкая.
На данный момент в России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.
По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.
Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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