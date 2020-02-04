Около 48 тыс. петербуржцев заболели ОРВИ за прошедшую неделю

04.02.20 11:28

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Петербурге находится на неэпидемическом уровне, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"За пятую календарную неделю 2020 года зарегистрировано около 48 тыс. случаев ОРВИ, в том числе 25 случаев гриппа. Среди заболевших более 62,3% составляют дети до 17 лет включительно. Заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже недельного эпидемического порога на 15,1%", - уточнили в пресс-службе.

Среди заболеваний преобладают вирусы не гриппозной этиологии, однако отмечается увеличение доли гриппа. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.