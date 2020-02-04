Госсовет Крыма не исключает переименования парламента

04.02.20 11:33

© РИА Новости. Алексей Ничукин

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов допустил возможность переименования парламента, комментируя внесение изменений в Конституцию РФ.

"Мы не исключаем этого (переименования - ИФ), но на данную минут у нас нет окончательной информации - комиссия по внесению изменений в Конституцию работает активно, идут бурные обсуждения, количество предложений зашкаливает", - сказал Константинов журналистам во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции норму о Государственном совете РФ.

Согласно законопроекту о поправках в Конституцию, который Госдума одобрила в первом чтении, президент формирует Госсовет в целях "обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Статус Госсовета определяется федеральным законом, отмечается в документе.