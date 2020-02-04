Депутаты Севастополя утвердили описание местоположения границы с Крымом

04.02.20 11:37

© РИА Новости. ФСБ РФ

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Севастополя во вторник утвердило соглашение о координатах границы между городом и республикой Крым, подписанное руководителями субъектов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Утвердить заключение соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации - городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым от 15 января 2020 года", - говорится в законопроекте, который принят сразу в двух чтениях.

Соглашение, опубликованное на сайте парламента, включает координатное, графическое и картографическое описание границы. Отмечается, что разногласий по этому вопросу у субъектов нет.

Заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников на заседании парламента пояснил, что "фактически это было уточнение границы". "Мы восстановили координатное описание, не отходя от существующих границ ни на километр. В некоторых случаях мы фактически шли по заборам, учитывали местоположение конкретных домов", - сказал он.

Для вступления соглашения в силу аналогичный законопроект должны принять также депутаты Государственного совета Крыма.

Как сообщалось, граница между Крымом и Севастополем была установлена при образовании этих субъектов РФ в 2014 году. Врио губернатора города Михаил Развожаев пояснял, что ее координатное описание необходимо для решения ряда юридических вопросов, в том числе для завершения работы над генпланом.

Соглашение о взаимодействии по вопросу уточнения границы между Крымом и Севастополем главы регионов подписали в феврале 2019 года. Они заявляли об отсутствии разногласий по этому вопросу, однако решение вопроса несколько раз откладывалось.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.