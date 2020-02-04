Дедлайн для поправок: голосование по поправкам в Конституцию могут провести в апреле
  
Выслать всех: Россия хочет депортировать иностранцев с коронавирусом
   
Против заразы: Россия закрыла 16 пунктов пропуска на границе с Китаем
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.02.20 11:37

Депутаты Севастополя утвердили описание местоположения границы с Крымом

© РИА Новости. ФСБ РФ
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Севастополя во вторник утвердило соглашение о координатах границы между городом и республикой Крым, подписанное руководителями субъектов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Утвердить заключение соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации - городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым от 15 января 2020 года", - говорится в законопроекте, который принят сразу в двух чтениях.

Соглашение, опубликованное на сайте парламента, включает координатное, графическое и картографическое описание границы. Отмечается, что разногласий по этому вопросу у субъектов нет.

Заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников на заседании парламента пояснил, что "фактически это было уточнение границы". "Мы восстановили координатное описание, не отходя от существующих границ ни на километр. В некоторых случаях мы фактически шли по заборам, учитывали местоположение конкретных домов", - сказал он.

Для вступления соглашения в силу аналогичный законопроект должны принять также депутаты Государственного совета Крыма.

Как сообщалось, граница между Крымом и Севастополем была установлена при образовании этих субъектов РФ в 2014 году. Врио губернатора города Михаил Развожаев пояснял, что ее координатное описание необходимо для решения ряда юридических вопросов, в том числе для завершения работы над генпланом.

Соглашение о взаимодействии по вопросу уточнения границы между Крымом и Севастополем главы регионов подписали в феврале 2019 года. Они заявляли об отсутствии разногласий по этому вопросу, однако решение вопроса несколько раз откладывалось.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.02.20 14:22
Депутаты решили разобраться, почему закон бессилен против чиновников-хамов
.
  04.02.20 13:15
Замдиректора департамента Минкультуры РФ Мосолов переведен под домашний арест
.
  04.02.20 11:41
Зарплаты москвичей за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6%
.
  04.02.20 11:31
Генпрокурор РФ Краснов стал действительным государственным советником юстиции
.
  04.02.20 10:31
Заммэра Москвы: мусоросжигательные заводы утилизируют ежегодно 600 тыс. тонн отходов
.
  03.02.20 17:11
Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили
.
  03.02.20 15:43
Беговой сезон в Москве впервые начнется зимой
.
  03.02.20 15:23
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ
.
  03.02.20 15:10
Еще 11 переходов через пути МЦД-1 построят в Москве к 2023 году
.
  03.02.20 14:07
В Москву идут февральские морозы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket