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04.02.20 12:37

Арестованный владелец парка львов отказался от еды в СИЗО Симферополя

© РИА Новости. Константин Михальчевский
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Бизнесмен Олег Зубков - владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", заключенный под стражу на два месяца, отказался от пищи в симферопольском СИЗО, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

"Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Омбудсмен (Крыма - ИФ) был. Мы его (Зубкова) не видели пока. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольем свет, почему идет отказ от пищи: может, ради здоровья, может, еще ради чего-то", - сказала Алексагина.

Она уточнила, что накануне вечером Зубкова перевезли в симферопольский СИЗО, единственный следственный изолятор на Крымском полуострове.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Крыму Ларисы Опанасюк агентству сообщили, что Зубков придерживается личной системы питания. "Олег ведет здоровый образ жизни, время от времени он не ест - придерживается такой стратегии оздоровления. Сейчас он точно так же не ест. Мы связывались с женой Зубкова, он попросил привезти дистиллированную воду для продолжения (системы оздоровления - ИФ). Никаких причин для отказа от пищи ни по каким (политическим - ИФ) соображениям нет. Это его личная система питания", - заявил сотрудник аппарата.

Опанасюк посетила Зубкова в СИЗО во вторник утром. "Жалоб и претензий на условия содержания нет. Состояние здоровья нормальное", - сообщил собеседник агентства.

Белогорский райсуд Крыма 3 февраля избрал Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 3 апреля. Причина - неявка в суд 20 января по делу об укушенной львом посетительнице "Тайгана". Представители парка заявили, что Зубков тогда был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, где обсуждалась судьба "Тайгана".

Адвокат Зубкова находился на больничном. Кроме того, он утверждает, что не получал извещения о заседании суда в тот день. Адвокат намерен подать апелляцию на арест Зубкова.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов заявляют о нарушении Зубковым ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Зубкова по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности стать поручителем Зубкова в суде. Инцидент с укусом женщины произошел в сафари-парке летом 2018 года. По данным сайта крымского управления Следственного комитета, туристка из Кирова, заказавшая платную услугу "Прогулка со львом", подошла сфотографировать хищника, а тот повредил ей руку. "Тайган" заявил, что посетительница была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву". Дело поступило в суд осенью 2019 года.

Информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы развернулись в интернете в последние несколько месяцев. В судах находятся десятки административных исков надзорных ведомств к "Тайгану". По двум из них работа парка приостановлена (в целом - с 5 декабря 2019 до 23 января 2020 года).

Власти Крыма заявляют, что не ставят цель закрыть зверинец, однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

В ситуации разбиралось Минэкономразвития РФ. Аксенов и Зубков провели встречи в январе 2020 года, заявили о подготовке "дорожной карты" для восстановления работы зверинца. Зубков решил пока не открывать "Тайган", обещая устранить нарушения, на которые указывают чиновники.

Парк "Тайган" - питомник львов, тигров и других зверей - Зубков основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. В 1995 году бизнесмен открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живет больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.

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