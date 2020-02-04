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04.02.20 11:41

Зарплаты москвичей за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6%

© РИА Новости. Алексей Куденко
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Москвы по итогам 2019 года составил 1 трлн 38,8 млрд рублей, увеличившись на 10,7%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов во вторник.

"По информации Мосгорстата, средняя номинальная начисленная заработная плата за первые 10 месяцев 2019 года увеличилась на 8,6% к аналогичному периоду 2018 года. При этом уровень безработицы в Москве за последние три года не превышает 1,5% от экономически активного населения", - сказал собеседник агентства.

"Более шести лет НДФЛ является основным источником доходной части бюджета города Москвы. Фактором увеличения поступлений по НДФЛ является рост фонда оплаты труда, который происходит за счет повышения уровня средней заработной платы и создания новых рабочих мест в городе", - добавили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, высокие темпы роста поступлений НДФЛ обеспечили организации, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом (рост на 15,7%); в сфере информационных технологий и связи (рост на 14,7%); финансово-кредитного сектора (рост на 14,6%). Также высокие темпы прироста НДФЛ продемонстрировали предприятия транспортной и торговой сфер, а также организации, предоставляющие социальные услуги.

В течение прошлого года поступления НДФЛ от иностранных граждан, работающих по найму на основании миграционного патента, увеличились на 5,2%.

Согласно прогнозам департамента финансов Москвы, ежегодный рост поступлений по НДФЛ в 2020 - 2022 годах ожидается в размере 9-10%.

"С 2010 года поступление НДФЛ увеличилось более чем в 2,4 раза. Основная ставка НДФЛ на протяжении 19 лет остается неизменной. Положительная динамика поступлений по НДФЛ демонстрирует валовый рост доходов физических лиц, занятых в экономике города", - сказала руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, за первые 11 месяцев прошлого года число занятых в экономике города увеличилось на 1,7% и достигло 7 млн 285 тыс. человек.

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