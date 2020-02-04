Константинов счел увольнение достаточным наказанием для керченских депутатов

04.02.20 11:47

© РИА Новости. Константин Михальчевский

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Снятие с должностей главы горсовета Керчи и ее заместителя, которые подарили блокадникам хлеб, является достаточным наказанием, считает секретарь крымского отделения "Единой России", председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Они уже наказаны - зачем дважды наказывать, трижды наказывать? Я думаю, что этот вопрос еще будет обсуждаться на партийном уровне. Пока наше мнение, что наказание, которое есть, достаточное", - сказал Константинов журналистам во вторник, отвечая на вопрос о лишении депутатов мандатов.

Он также уточнил, что комиссия по этике даст оценку действиям депутата Госсовета Крыма Ирины Черненко, которая тоже участвовала в поздравлении блокадников.

27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что глава парламента Мая Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб. На опубликованных по этому случаю фотографиях были запечатлены женщины в шубах, вручающие выпечку в полиэтиленовых пакетах и медали пожилым людям. Пользователи соцсетей раскритиковали эту акцию.

Глава Крыма Сергей Аксенов расценил произошедшее как издевательство над блокадниками и заявил о начатом Госсоветом Крыма служебном расследовании. Он предложил уволить, лишить мандатов и исключить из партии всех участников инцидента.

Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об увольнении, 3 февраля депутаты городского совета Керчи прекратили досрочно их полномочия. При этом они остаются депутатами.

Экс-глава горсовета заявляла, что считает тему несправедливо раздутой. Она рассказала, что подарки блокадникам - цветы и караимские пироги, которые приняли за батоны, были приобретены за ее счет.