Дорожники на Алтае пробили доступ ко всем селам, заметенным снегом

04.02.20 11:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Дорожники восстановили проезд ко всем селам Алтайского края, которые оказались отрезанными от остальной территории края из-за заваленных снегом дорог после шторма, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Ко всем населенным пунктам Алтайского края обеспечен проезд. Информацию подтвердили старосты сел. Сегодня днем, 4 февраля, проезд для всех видов транспорта был восстановлен по последнему участку от села Курья до Змеиногорска. Таким образом, на данный момент все краевые дороги открыты, движение к населенным пунктам также полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алтайский край уже два месяца переживает снежные бури. Из-за последствий метелей в регионе закрывали дороги, 25 населенных пунктов были отрезаны от остальной территории края. В двух районах до сих пор действует режим ЧС, остальная территория края - в режиме повышенной готовности.