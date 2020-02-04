Шойгу рассказал о подготовке комплекса мероприятий к 75-летию Великой Победы

04.02.20 11:59

© РИА Новости. Алексей Никольский

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут реализовываться в течение всего года.

"Окажем всестороннюю помощь ветеранам, для чего привлечем большое количество волонтеров и юнармейцев, продолжим публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне", - сказал Шойгу.

В апреле-мае будет проведена патриотическая акция "Эшелоны Победы", в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои, добавил министр обороны.

"Особое место в торжествах займет освящение Главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса "Дорога Памяти", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что для пополнения комплекса "Дорога Памяти" созданы пункты по сбору фотографий и данных, а также специальный раздел на сайте министерства обороны.