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04.02.20 12:04

Сельхозпроизводство в Башкирии в 2019 году выросло на 10%

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем производства продукции сельского хозяйства Башкирии в 2019 году в действующих цена, по предварительным расчетам, составил 167,1 млрд рублей, что на 9,8% больше показателя 2018 года, следует из материалов Башкортостанстата.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 3,247 млн тонн (на 6,2% больше, чем годом ранее, за счет яровых культур), подсолнечника - 355,5 тыс. тонн (рост на 9,6%), сахарной свеклы - 1,8 млн тонн (рост на 26,2%), картофеля - 852,1 тыс. тонн (на уровне прошлого года), овощей - 290,4 тыс. тонн (снижение на 7,2%).

"В структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился удельный вес ячменя, кукурузы на зерно, зернобобовых культур, уменьшился - ржи и пшеницы", - сообщает ведомство.

На конец декабря 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий региона составило 955,4 тыс. голов (98% к аналогичной дате предыдущего года), в том числе коров - 399,1 тыс. голов (101,2%). Свиней было 503,6 тыс. голов (117,3%), овец и коз - 716,1 тыс. голов (94%), птицы - 10,6 млн голов (104,3%). В структуре поголовья скота на долю хозяйств населения приходится 53,9% КРС, 8% свиней, 86,7% овец и коз (на конец декабря 2018 года, соответственно, 54%, 11,5% и 86,5%).

В минувшем году аграрии региона произвели 403,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (рост на 3,4%), 1,641 млн тонн молока (сокращение на 0,8%), 1,039 млрд штук яиц (рост на 0,3%).

Ранее региональный Минсельхоз прогнозировал на 2019 год рост объема валового производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с показателем 2018 года на 6,6%, до 161 млрд рублей.

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