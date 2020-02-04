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04.02.20 12:16

Татарстан презентовал в ООН доклад о развитии республики

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в ночь на вторник по московскому времени презентовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке доклад о целях в области развития региона, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

В ходе презентации Минниханов сообщил, что цели в области устойчивого развития, сформулированные и принятые ООН в сентябре 2015 года, нашли свое отражение в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Президент республики отметил, что деятельность ООН укрепляет международное партнерство и формирует прочную базу благополучия будущих поколений. "Именно этой цели - лучшей жизни для нынешнего и будущего поколений - служит и наша работа по устойчивому развитию Республики Татарстан, направленная на укрепление многонациональной Российской Федерации", - приводятся в пресс-релизе слова Минниханова.

По его словам, конкурентоспособность Татарстана сейчас во многом определяется формированием инновационной экономики, которая успешно использует передовой мировой опыт.

При этом, Минниханов подчеркнул, что основой благополучия Татарстана являются межконфессиональный мир и гражданское согласие. "Республика осуществляет целенаправленную политику, основанную на соблюдении баланса интересов всех национальных и религиозных групп населения и, прежде всего, мусульман и православных", - сказал президент Татарстана.

Программа "Регионы России и цели устойчивого развития ООН" является инструментом продвижения национальных проектов в организациях системы ООН и содействует повышению имиджа регионов России.

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