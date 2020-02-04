Губернатор Ленобласти предложил социально-экономическую интеграцию с Петербургом

04.02.20 12:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что к вопросу интеграции региона и Санкт-Петербурга нужно подходить не с точки зрения изменения границ, а исходя из улучшения качества жизни населения в этих субъектах.

"Нужно поднимать вопрос, и я буду предлагать в этом году подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции экономической, социальной и транспортной. Что я имею в виду? Чтобы у нас действовали единые тарифы, например, в пригородной зоне. Коммунальные услуги на электроэнергию и т.д. (...) Давайте выровняем тарифы по газу, по электроэнергии, по воде, по канализации, то есть сделаем единую тарифную политику, то есть сделаем такую транспортно-инженерную интеграцию", - сказал Дрозденко, слова которого во вторник приводит пресс-служба областного правительства.

Губернатор предложил уравнять социальные льготы в двух субъектах РФ - в течение двух-трех лет интегрировать все социальные пакеты, которые действуют в Петербурге и Ленинградской области.

"Следующую интеграцию - я предлагаю дорожную интеграцию. Давайте понимать, что как жители Ленинградской области ездят в Петербург, так и жители Петербурга ездят в Ленинградскую область. Так давайте, по крайней мере, как я уже давно предлагал, в соотношении 50 на 50 будем развивать транспортные развязки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соотношении: мы вкладываем деньги, Петербург вкладывает деньги, и федеральный бюджет", - отметил Дрозденко.

Кроме того, он предложил интеграцию в экологических проектах. "Мы готовы в поддержку Петербурга определить зеленые парковые зоны в 30-километровой зоне от города по их предложениям, где мы категорически запретим любую хозяйственную деятельность, чтобы это были "лёгкие" Петербурга. Но мы просим и Петербург в соотношении 50 на 50 создать совместную программу переработки мусора, который Петербург ввозит в Ленинградскую область и компенсацию части, так сказать, экологической нагрузки которую несут жители Ленинградской области", - сказал Дрозденко.

Идея объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области высказывается на протяжении всего постсоветского периода, однако последовательной поддержки руководителей регионов и федеральных властей до сих пор не получила.