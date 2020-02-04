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04.02.20 12:31
МЧС сообщает о снижении уровня воды в Рыбинске и Ярославле
Уровень воды в Рыбинске составляет 87,77 м по балтийской системе, в Ярославле - 86,66 м.
В Тутаеве ситуация стабильная (87,03 м). Уровень воды не превышает критической отметки.
Подтопления новых участков прибрежных территорий, жилых и социально значимых объектов не зафиксировано.
По данным мэрии Ярославля, по состоянию на 2 февраля были подтоплены 13 участков в садоводческом товариществе "Заволжье", 23 участка в Ярославском районе.
В конце января МЧС предупреждало о возможном подтоплении ряда районов Ярославской области в связи с поднятием уровня воды в Горьковском водохранилище до неблагоприятных уровней.
Как сообщал начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров, уровень воды в Волге повысился в связи с аномально теплой погодой, которая вызвала обильный приток в Рыбинское водохранилище. В связи с этим был незначительно увеличен сброс воды.
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