МЧС сообщает о снижении уровня воды в Рыбинске и Ярославле

04.02.20 12:31

Фото МЧС по Иркутской области

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Cнижение уровня воды в Волге в районе Рыбинска и Ярославля наблюдается во вторник по контрольным замерам, сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

Уровень воды в Рыбинске составляет 87,77 м по балтийской системе, в Ярославле - 86,66 м.

В Тутаеве ситуация стабильная (87,03 м). Уровень воды не превышает критической отметки.

Подтопления новых участков прибрежных территорий, жилых и социально значимых объектов не зафиксировано.

По данным мэрии Ярославля, по состоянию на 2 февраля были подтоплены 13 участков в садоводческом товариществе "Заволжье", 23 участка в Ярославском районе.

В конце января МЧС предупреждало о возможном подтоплении ряда районов Ярославской области в связи с поднятием уровня воды в Горьковском водохранилище до неблагоприятных уровней.

Как сообщал начальник регионального управления МЧС Олег Бочаров, уровень воды в Волге повысился в связи с аномально теплой погодой, которая вызвала обильный приток в Рыбинское водохранилище. В связи с этим был незначительно увеличен сброс воды.