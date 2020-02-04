В 83 регионах России за неделю увеличилась официальная безработица

04.02.20 13:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Численность официально зарегистрированных безработных в России за период с 22 по 28 января возросла на 3,6 % и составила 684,2 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Рост численности безработных отмечен в 83 регионах. Наибольшее повышение показателя наблюдалось в республиках Адыгея, Бурятия, Крым, Тыва, Воронежской, Магаданской, Новосибирской, Сахалинской областях, Забайкальском крае, городе Севастополе. В республике Северная Осетия - Алания и Пензенской области безработица за указанный период снизилась.

По состоянию на 28 января 16 тыс. человек находились в простое по инициативе администрации, 76,6 тыс. работали неполное рабочее время, 933 человека были отправлены в отпуска по соглашению сторон, уточняют в Минтруде.

Уровень регистрируемой безработицы по данным на 28 января в среднем по России составил 0,9 % от численности экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на ту же дату составило 1,4 млн единиц.