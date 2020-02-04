Замдиректора департамента Минкультуры РФ Мосолов переведен под домашний арест

04.02.20 13:15

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более 20 млн рублей, которые были выделены на реставрацию объектов Соловецкого монастыря и Соловецкого архипелага, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова во вторник.

"Мосолову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 12 февраля", - сказала Морозова.

Мосолову предъявлено обвинение в пяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал. По этому же делу арестованы бывший директор департамента госохраны культурного наследия Минкультуры - ныне руководитель Центра культурного наследия ФАУ "Роскапстрой" Владимир Цветнов, гендиректор ООО "Смартфинанс" Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков.

Как сообщалось, фигурантам вменяется хищение в 2011-2016 годах более 20 млн бюджетных рублей, выделенных на реставрацию порядка 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге, в том числе Соловецкого монастыря.