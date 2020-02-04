Конверт с надписью "Сибирская язва" нашли в одной из новосибирских больниц

04.02.20 13:25

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Конверт с надписью "Сибирская язва" обнаружен во вторник в административном корпусе Городской клинической больницы N12, сообщает областной Минздрав.

"Согласно инструкции определили круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику", - говорится в сообщении.

Конверт изъяли специалисты Новосибирского управления Роспотребнадзора и доставили в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии.

"В больнице N12 проведена заключительная дезинфекция, лечебное учреждение работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Об инциденте персонал больницы сообщил оперативным дежурным полиции, Росгвардии, Территориального центра медицины катастроф, ФСБ, областного управления Роспотребнадзора. Спецслужбы прибыли в течение пяти минут.

Отмечается, что в течение пяти минут был перекрыт доступ на территорию лечебного учреждения, заблокированы входы в административный корпус, ограничено перемещение людей, находящихся в административном корпусе.