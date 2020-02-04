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04.02.20 13:25
Конверт с надписью "Сибирская язва" нашли в одной из новосибирских больниц
"Согласно инструкции определили круг лиц, контактировавших с конвертом. Это один человек. Его изолировали, по рекомендациям специалистов Роспотребнадзора провели необходимую профилактику", - говорится в сообщении.
Конверт изъяли специалисты Новосибирского управления Роспотребнадзора и доставили в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии.
"В больнице N12 проведена заключительная дезинфекция, лечебное учреждение работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Об инциденте персонал больницы сообщил оперативным дежурным полиции, Росгвардии, Территориального центра медицины катастроф, ФСБ, областного управления Роспотребнадзора. Спецслужбы прибыли в течение пяти минут.
Отмечается, что в течение пяти минут был перекрыт доступ на территорию лечебного учреждения, заблокированы входы в административный корпус, ограничено перемещение людей, находящихся в административном корпусе.
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