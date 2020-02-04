СКР в Иркутской области начал проверку по факту отравления школьников молоком

04.02.20 13:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Иркутские следователи в рамках доследственной проверки выясняют обстоятельства отравления детей в школе, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, 21 января учащиеся школы в деревне Карлук Иркутского района обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие. У 12 школьников выявили признаки острой кишечной инфекции, еще у нескольких детей наблюдались не ярко выраженные симптомы отравления. Сейчас все находятся на амбулаторном лечении. Дети связывали ухудшение самочувствия с употреблением молока в школе.

"Доследственная проверка проводится по ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи опрашивают руководство школы.

Ранее сообщалось, что после отравления детей специалисты Роспотребнадзора провели проверку в ООО "Сибирская Нива", которое производит и поставляет молоко в школу. Были установлены нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Суд признал сельхозпредприятие виновным по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ввел запрет на розлив молока в цехе N2 организации на 30 суток.