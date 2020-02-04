Суд взыскал с вдовы и сына погибшего в СИЗО бизнесмена долг в $16 млн

04.02.20 13:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Суд Санкт-Петербурга взыскал с родственников погибшего в СИЗО бизнесмена Валерия Пшеничного более $16,2 млн, которые он занимал в 2016 году.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города во вторник, с иском о взыскании долга к наследникам Пшеничного - Наталье Пшеничной и Денису Пшеничному обратился Марк Никинсон.

Истец сообщил, что в феврале 2016 года передал бизнесмену Валерию Пшеничному $15 млн. Российский предприниматель обязался вернуть долг, а также с проценты по ставке 4% в год.

"Подтверждающие документы заверены нотариусом штата Флорида. Никинсон просил взыскать ввиду смерти Валерия Пшеничного с наследников солидарно $15 млн, проценты $1,2 млн, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тысяч рублей", - следует из сообщения.

Суд требования истца удовлетворил в полном объеме, с ответчиков взысканы денежные средства: 2/3 с Пшеничной, 1/3 с Пшеничного, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 12 января 2018 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ, в качестве подозреваемых задержали заместителя главного инженера АО "Адмиралтейские верфи" Глеба Емельченкова и генерального директора компании АО "НовИТ ПРО" Валерия Пшеничного. Оба были арестованы. В начале февраля Пшеничного нашли мертвым в следственном изоляторе в Петербурге.

В декабре 2019 года по делу о хищении 368 млн рублей при проектировании подлодки "Варшавянка" суд в Петербурге заочно арестовал сына бизнесмена - Дениса Пшеничного, который находится в международном розыске.

По данным СМИ, Никинсон является гражданином США, выходцем из России.